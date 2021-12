Mais um envolvido em sequestro de cabeleireira é preso

Mais um envolvido no sequestro da cabeleireira Arlethe Patez foi preso, na noite da terça-feira, 15, por policiais civis e militares, em Valença, a 238 km de Salvador. João Santos Souza, 31 anos, tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado na zona rural do município. Ele foi conduzido ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na quarta-feira, 16.

O delegado Cleandro Pimenta, do Draco, que está à frente do caso, explicou que João atuava como office-boy e motorista da quadrilha. Ele era responsável por levar os líderes da quadrilha até o cativeiro da cabeleireira, localizado na cidade de Teolândia, a 275 km.

Ainda segundo a polícia, João também participou do sequestro do filho de um empresário da cidade de Presidente Tancredo Neves, ocorrido em junho deste ano. A vítima conseguiu fugir do cativeiro.

Outras oito pessoas envolvidas no sequestro da cabeleireira, ocorrido em 22 de julho, no Costa Azul, quando Arlethe saia do trabalho, já foram presas. O líder da quadrilha, Damião dos Santos, 41, morreu durante confronto com policiais do Draco, no dia 21 de agosto, na Rua Jardim Oliveira, na Engomadeira. Três criminosos que participaram da ação ainda estão foragidos.

A ação de captura de João contou com a participação de policiais da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Valença) e da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença).

