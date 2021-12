Mais um dos bebês quadrigêmeos morre em Salvador

Mais um dos bebês quadrigêmeos baianos, que nasceram no dia 26 de janeiro, morreu nesta segunda-feira, 22, de acordo com a assessoria do Hospital Roberto Santos, que nesta terça, 23, confirmou a morte da criança. Jasiel, que nasceu com 1,63 kg, morreu de choque séptico refratário.

A assessoria do hospital informou que o bebê já foi transferido da maternidade de Referência José Maria Magalhães Netto, em Pau Miúdo, com choque séptico e não respondeu aos procedimentos de reanimação e à medicação. A criança tinha hidrocefalia (acúmulo de líquido cérebro-espinhal no cérebro).

A causa da morte de Jasiel foi a mesma da irmã Débora, que morreu no último dia 9. A menina foi a que nasceu com menor peso dos irmãos, com 0,87 kg. Os irmãos Gideon e Rebeca já receberam alta e vivem com os pais em Juazeiro.

Os quadrigêmeos são filhos dos juazeirenses Iranice Coelho e Geraldo Alves. Eles nasceram em um parto considerado tranquilo pelos médicos e foram gerados em uma gravidez natural, sem uso de inseminação artificial, o que é considerado raro, acontecendo uma vez em cada 800 mil gestações.





