Mais um detento que fugiu da delegacia de Itinga se entrega

Mais um fugitivo da 27ª Delegacia Territorial (DT), de Itinga, em Lauro de Freitas, se apresentou. Ivanildo Souza dos Santos, o "Vone", estava preso por tráfico, e fugiu, no sábado, 19, junto com mais 14 presos. Ele é o sétimo a ser recapturado. Outros oito continuam foragidos.



De acordo com a Polícia Civil, Ivanildo se entregou na noite desta terça-feira, 22, às 21h.

Além de Ivanildo, já retornaram à delegacia Janderson dos Santos Carvalho, o "Jau", Claudio Souza Santos Júnior, Uendel Duarte Borges, o "Nego", Caíque França Correia, o "CK", David de Jesus Araújo, Mateus Teles Ribeiro.

A polícia realiza buscas em toda região à procura dos outros presos ainda foragidos.

adblock ativo