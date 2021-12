Mais um acusado envolvido em mortes de policiais é preso

Investigadores da 12ª Delegacia Territorial (DT de Itapuã) prederam o traficante Alexandro Borges da Silva, o "Xandinho", de 20 anos, acusado de fazer parte da quadrilha responsável pelas mortes do policial civil Jorge César de Castro Pereira, 55, e do cabo da Polícia Militar Clóves Silva da Paixão, 47, no ano passado.

Alexandro foi localizado pelos policiais na região do Bosque das Bromélias, em Salvador. Ele foi pego em flagrante com 47 'trouxinhas' de maconha, uma porção da droga prensada, 35 pedras de crack e 19 'papelotes' de cocaína, durante operação policial nesta terça-feira, 19.

Crimes

No dia 14 de julho de 2014, o policial militar Clóves, que atuava na 52ª CIPM, foi executado quando tomava café numa padaria no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). E nove dias depois, o investigador Jorge César foi morto durante um assalto no interior de um galpão, na Estrada Velha do Aeroporto.

