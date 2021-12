Mais três macacos são encontrados mortos em Salvador

Três macacos foram encontrados mortos na tarde de quinta-feira, 6, por agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (Gepa/GCM), nas localidades de Jardim Apipema, Brotas e avenida San Martin, em Salvador. Um outro animal, 'em condições precárias de saúde', também foi recolhido no bairro da Lapinha.

Desde o dia 6 de março, mais de 30 macacos vivos e 80 corpos recuperados foram resgatados, em cerca de dez áreas da capital. Destes, alguns apresentavam sinais de doença neurológica, como desorientação, desequilíbrio e convulsão.

Em decorrência do surto de febre amarela na cidade, todos os animais foram enviados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama). "O Cetas de Salvador recebe os animais vivos, encontrados sadios ou com algum problema de saúde. Após avaliação inicial, é feita a coleta de material biológico dos espécimes para encaminhamento à Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Divep/Sesab)", explica Fernanda Libório, analista ambiental do Instituto Brasileiro Meio Ambiente (Ibama), conforme nota enviada pelo Gepa.

Quem encontrar algum animal morto ou com problemas de saúde, deve entrar em contato com o Ibama ou a Guarda Civil Municipal. Até o momento, 6 macacos tiveram resultado positivo para a doença.

Imunização

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou o número de postos para o próximo sábado, 8. Só serão imunizadas as pessoas que vão tomar a dose pela primeira vez, seguindo recomendação do Ministério da Saúde divulgada na última quarta, 5.

Postos de vacinação no sábado (08):

1. Multicentro Carlos Gomes –Rua Carlos Gomes, 63/66, Centro.

2. Centro de Saúde Barbalho – Rua Arthur Mendes de Aguiar, nº 4, Barbalho.

3. Centro de Saúde Ramiro de Azevedo – Largo do Campo da Pólvora, nº 8, Nazaré.

4. Centro de Saúde Virgílio de Carvalho – Rua Duarte da Costa, s/n, Dendezeiros.

5. Unidade de Saúde da Família Joanes Leste – Conj. Joanes Leste, Qd. 23, Lobato (próx. Cesta do Povo).

6. Centro de Saúde Ministro Alkimin – Rua Lopes Trovão, s/nº, Massaranduba.

7. Centro de Saúde Péricles de Laranjeira– Rua Pitangueiras, s/n, Fazenda Grande do Retiro.

8. Unidade de Saúde da Família Antônio Lazzarotto – Rua Afrânio Peixoto, Plataforma (Avenida Suburbana).

9. Unidade de Saúde da Família Boa Vista de São Caetano – Rua Rodovia A, nº 2417, Boa Vista do São Caetano (final de linha).

10. Unidade de Saúde da Família Boa Vista do Lobato – Rua João Rodrigues Mendes, s/nº, Boa Vista do Lobato (final de linha).

11. Unidade de Saúde da Família Recanto da Lagoa – Rua Salvador, s/nº, Fazenda Coutos III.

12. Centro de Saúde Frei Benjamim – Rua da Regina Andréa, s/nº, Nova Brasília de Valéria, Valéria.

13. Centro de Saúde Maria Conceição Imbassay – Rua Marquês de Maricá, s/nº, Pau Miúdo.

14. Multicentro Liberdade – Rua Lima e Silva, nº 217, Liberdade (antigo 3º Centro de Saúde).

15. Unidade de Saúde da Família San Martin – Av. San Martin, s/nº (próx. Escola Rubim Dórea).

16. Centro de Saúde Cardeal da Silva – Rua Direita de Cosme de Farias, s/n.

17. Centro de Saúde Manoel Vitorino – Avenida Dom João VI, 450 – Brotas.

18. Unidade de Saúde da Família Vale do Matatu– Rua Edson Saldanha, s/n- Baixa do Tubo – Matatu.

19. Unidade de Saúde da Família Santa Luzia – Rua Almirante Alves Câmara, 112 – Eng. Velho de Brotas.

20. Unidade de Saúde da Família Candeal Pequeno – Rua 18 de Agosto, s/n – Candeal Pequeno.

21. Igreja Católica Jesus de Nazaré – Rua Mário Rego dos Santos, 50 Vila Laura.

22. Igreja Assembleia de Deus – Rua Vila Catarino, s/n – Vila Laura.

23. Multicentro Amaralina–Av. Visconde de Itaboray, nº 1193, Amaralina.

24. Unidade de Saúde da Família Clementino Fraga – Av. Centenário, s/n, Centenário.

25. Colégio Militar do Exército – Rua Território do Amapá, 455,Pituba.

26. Centro de Saúde Alfredo Boureau – Rua Jaime Sapolnik (ladeira do Marback), setor 2, Conj. Guilherme Marback, Imbuí.

27. Unidade de Saúde da Família Parque de Pituaçu – Rua Araújo Bastos, nº100, Pituaçu.

28. Unidade de Saúde da Família Zulmira Barros – Rua Desemb. Manuel P., s/nº, Costa Azul.

29. Centro de Saúde Dr. César de Araújo – Rua Manoel Quaresma, nº 08, Boca do Rio.

30. Centro de Saúde Dr. Orlando Imbassahy – Rua Tancredo Neves, s/nº, Bairro da Paz.

31. Unidade de Saúde da Família Prof. Eduardo Mamede – Setor E, Rua 1, Caminho 16, s/nº, Mussurunga I.

32. Centro de Saúde Prof. José Mariane – Av. Dorival Caymmi, s/nº, Itapuã.

33. Unidade de Saúde da Família Mussurunga I – Rua 1, Setor E, Caminho 16, s/nº, Mussurunga I.

34. Unidade de Saúde da Família Prof. Aristides Maltez – Rua Lauro de Freitas, s/nº, Itapuã.

35. Unidade de Saúde da Família Nova Esperança – Rua 7 de Setembro, s/nº, Rodovia Cia, Aeroporto, Km 04.

36. Centro de Saúde Rodrigo Argolo – Rua Pernambuco, s/nº, Tancredo Neves.

37. Centro de Saúde Mata Escura – Jardim Pampulha, s/nº, Mata Escura.

38. Centro de Saúde Eunísio Teixeira– Rua Jurucutus, s/n, Saboeiro.

39. Centro de Saúde Edson Barbosa – Avenida Hilda, nº 02, Pernambués.

40. Unidade de Saúde da Família Prof. Humberto Castro Lima (Pernambuezinho) – Rua Thomaz Gonzaga, s/nº, Pernambués.

41. Unidade de Saúde da Família Estrada das Barreiras – Estrada das Barreiras, s/nº, Cabula.

42. Unidade de Saúde da Família Canabrava – Rua Artemiro Valente, s/nº, Canabrava.

43. Centro de Saúde Castelo Branco– Rua A, 3º Etapa- Centro Social Urbano de Castelo Branco.

44. Unidade de Saúde da Família Dom Avelar – Rua das Paulinas, s/nº, Dom Avelar (fim de linha).

45. Centro de Saúde Edgar Pires da Veiga – Rua Jaime Vieira Lima, s/nº, Pau da Lima.

46. Centro de Saúde Cecy Andrade – Rua Genaro Carvalho, 1ª etapa Castelo Branco.

47. Unidade de Saúde da Família Nova Brasília – Av. Aliomar Baleeiro, nº 7, Nova Brasília.

48. Centro de Saúde Sete de Abril – Rua Feliciano, s/nº, Sete de Abril (final de linha).

49. Unidade de Saúde da Família Cambonas – Via Regional, interseção com a Rua Rio Cambonas, Sete de Abril.

50. Unidade de Saúde da Família Fazenda Coutos II – Rua Cristóvão Barreto, Fazenda Coutos II.

51. Unidade de Saúde da Família Alto da Terezinha – Rua Direta da Terezinha, s/n.

52. Unidade de Saúde da Família Alto de Coutos II – Rua Golan, s/n, Parque Setúbal.

53. Unidade de Saúde da Família Vista Alegre – Rua do Sabiá, s/n, Vista Alegre.

54. Unidade de Saúde da Família Estrada da Cocisa – Rua Monte Claros, s/nº, Paripe (final de linha).

55. Unidade de Saúde da Família Ilha Amarela– Rua Nova Esperança, Ilha Amarela.

56. Unidade de Saúde da Família São Tomé de Paripe – Rua Santa Filomena, s/nº, São Tomé

57. Unidade de Saúde da Família São João do Cabrito – Rua dos Ferroviários, nº 122, São João do Cabrito (final de linha).

58. Antiga Sede do Distrito Sanitário – Rua Santa Luzia, nº 16, Periperi.

59. Unidade de Saúde da Família Itacaranha – Rua Pipira, s/nº, Itacaranha.

60. Unidade de Saúde da Família Sérgio Arouca – Rua Carioca, s/nº, Paripe.

61. Unidade de Saúde da Família Cajazeiras V – Estrada do Matadouro, Rótula de Cajazeiras, s/nº.

62. Centro de Saúde Nelson Piauhy Dourado – Rua Endel Nascimento, Qd. C, s/nº, Cajazeira III, Águas Claras.

63. Unidade de Saúde da Família Boca da Mata – Setor 07, Caminho 58, Fazenda Grande IV (final de linha).

64. Unidade de Saúde da Família Cajazeiras XI – Rua Juscelino Kubitschek, nº 18, Qd. D, Cajazeiras XI.

65. Unidade de Saúde da Família Yolanda Pires – Rua Direta, Qd. E, s/nº, Fazenda Grande I.

adblock ativo