Mais Médicos tem 16 faltas no primeiro dia em Salvador

Dos 32 profissionais brasileiros indicados pelo Mais Médicos para atuar em Salvador, 16 não compareceram às atividades da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta terça-feira, 3, data prevista para o início do programa.

Destes 32 médicos, cinco apresentaram pedido oficial de desistência do programa. De acordo com informações da assessoria de comunicação da secretaria, nenhum deles justificou formalmente o motivo da saída. O órgão aguarda até a próxima sexta-feira, 6, (prazo final para a apresentação) a chegada de seis médicos que não justificaram a ausência.

A situação se repete com três dos oito estrangeiros selecionados. A atividade dos médicos de outros países deve se iniciar no próximo dia 16. Ainda são aguardados cinco brasileiros que não puderam se apresentar nesta segunda por conta de problemas com passagens aéreas.

Os 16 (dos 32) médicos que se apresentaram à SMS irão para 14 postos da capital. A alocação dos profissionais foi feita de acordo com a necessidade dos distritos sanitários da cidade.

Segundo a assessoria da SMS, outras unidades serão contempladas posteriormente, conforme a demanda. Nessa primeira etapa do programa, foram priorizados em Salvador os distritos do subúrbio ferroviário, São Caetano/Valéria e Cajazeiras.

Interior - Até o final da tarde desta segunda, a Secretaria da Saúde do Estado ainda não havia fornecido registros sobre o número de faltosos e desistentes nos demais municípios da Bahia.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que a partir desta quarta, 4, a coordenação nacional do programa e as coordenações estaduais vão iniciar contato com todas as cidades participantes do programa para coletar informações sobre eventuais problemas e vagas residuais.

Apresentação - Nesta segunda, o médico Ricardo Silva Félix, 37, natural de Salvador, apresentou-se na Unidade de Saúde da Família (USF) de Cajazeiras X, posto que deve receber até o final da semana mais dois profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos.

Durante a manhã, Ricardo conheceu as instalações da USF e a equipe médica que o acompanhará no posto de saúde, que chega a atender diariamente 36 pacientes, em dois turnos.

Na opinião do médico, a estrutura da unidade é satisfatória. No entanto, ele afirma que só poderá avaliar as reais condições de trabalho quando iniciar, de fato, o atendimento à população.

"Tudo vai depender do que vai acontecer nos próximos dias. Eu espero que dê tudo certo, mas ainda é cedo para emitir uma opinião concreta sobre como será o meu trabalho no bairro", afirmou.

Formado há sete anos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), é a primeira vez que o médico vai atuar profissionalmente em Salvador. Anteriormente, Ricardo Silva Félix trabalhou por seis anos em cidades no interior do Estado, como Araçás e Euclides da Cunha. A expectativa do médico é que, na capital baiana, os atendimentos sejam realizados de forma completa.

"No interior, os postos eram menores, com um nível de complexidade menor. Em Salvador, embora as unidades não sejam ideais, os atendimentos são menos restritos", disse.

Falta de estrutura - A falta de estrutura das unidades foi a razão pela qual um dos médicos selecionados pelo programa, que preferiu não ser identificado, desistiu da participação no programa federal.

De acordo com ele, o posto em que foi alocado encontrava-se em péssimas condições físicas. "Quando vi o posto de saúde onde eu iria trabalhar, fiquei horrorizado. Está caindo aos pedaços", protestou.

adblock ativo