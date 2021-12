Mais duas vítimas da tragédia em San Martin são sepultadas

Mais duas das 15 vítimas fatais dos deslizamentos de terra que aconteceram em Salvador na última segunda-feira, 27, foram enterradas na tarde desta quinta-feira, 30.

Jocenildo Santos da Luz, 33 e José Cosme, 50, pai de Jocenildo, foram sepultados por volta dàs 16h no Cemitério do Campo Santo. Jocenildo era casado havia 8 anos com Rute Rosana Lima, 45, com quem tiveram Wesley Lima, cinco anos. "Ele era um marido maravilhoso, um bom amigo e um bom pai", disse. Ela informou que eles estavam no município de Santo Amaro (que fica a 71 km de Salvador) e Jocenildo retornou um dia antes do programado para trabalhar. Rute permaneceu na cidade e um dia após o retorno do esposo para Salvador a tragédia aconteceu. "Ainda não tive coragem de falar o que aconteceu para meu filho", falou Rute. Jocenildo trabalhava como baleiro.

No momento do deslizamento, a esposa disse que uma irmã de Jocenildo estava na casa e escapou da tragédia. Ela informou ainda que o marido consegui acordar a tempo, mas tentou ir salvar o pai que estava dormindo e não conseguiu sair a tempo.

De acordo com o Instituto Médico Legal - IML, dentre os 15 corpos que deram entrada no órgão, estes foram os dois últimos a serem sepultados.

A assessoria de comunicação da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA) - entidade que administra o cemitério - informou que os corpos foram enterrados em duas das dez covas que foram doadas pela Santa Casa.

adblock ativo