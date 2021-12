Mais dois órgãos municipais são instados no Comércio

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), que antes funcionavam no Vale dos Barris, agora estão instaladas no Edifício Roosevelt, no Comércio, em frente ao Mercado Modelo e Praça Cairu, além dos vizinhos Elevador Lacerda e Baía de Todos-os-Santos. As novas sedes foram entregues nesta quarta-feira, 30.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito ACM Neto e do vice, Bruno Reis, além dos titulares da Seinfra, Luciano Sandes, e da FMLF, Tânia Scofield.

A elaboração do projeto e implantação dos dois órgãos durou, aproximadamente, dois anos. A Seinfra, por exemplo, passa a ter 63 salas, auditório, refeitório, três salas de reunião, acessibilidade, sanitários e copa em todos os andares e almoxarifado. O atendimento ao público dos programas habitacionais é feito no mezanino.

Do quarto ao sétimo andar do edifício estão as diretorias do programa Novo Mané Dendê; de Habitação; e de Engenharia e Diretoria de Saneamento, além do Gabinete do Secretário, Núcleo Orçamentário e Financeiro, Coordenadoria Administrativa e Assessorias.

Já a FMLF ocupa três andares, divididos em gabinete de gerência financeira, biblioteca maquete e diretoria de projeto. Foi adotado o conceito da arquitetura contemporânea de espaços abertos, sem muitas divisórias.

Além da Seinfra e FMLF, nos últimos anos foram transferidas para a região do Centro Histórico as secretarias de Gestão (Semge); de Cultura e Turismo (Secult); de Cidade Sustentável, Inovação e Resiliência (Secis); e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), além da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Já funcionam na região o Gabinete do Prefeito e as secretarias municipais da Fazenda (Sefaz), da Reparação (Semur); da Comunicação (Secom); de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre); do Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel); e de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro.

