Mais de uma tonelada de lixo já foi retirada das praias de Salvador em pouco mais de um mês

Já foram retiradas das praias de Salvador 1,2 toneladas de lixo desde o dia 21 de dezembro, início do verão. De acordo com a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) no verão anterior foram 2,9 toneladas.

A Limpurb informa ainda que as praias que costumam ter mais resíduos são: o Porto e o Farol da Barra, Piatã, Itapuã, Ribeira, Boa Viagem, Canta Galo, São Tomé e Tubarão. Ao todo, 135 agentes trabalham no gerenciamento do serviço de limpeza de praias, que se estendem por, aproximadamente, 25 quilômetros de extensão, o que inclui as ilhas de Salvador.

Na estação mais quente do ano, a limpeza é feita também à noite, além de diariamente ser feita pelo dia, e reforçada nos finais de semana, devido ao aumento de visitantes.

Em algumas praias como da Ribeira, Barra, Pituba até Stella Mares a empresa conta com limpadoras mecânicas, mini-tratores agrícolas e carretas-reboque para ajudar na coleta do lixo.

O presidente da Limpurb, Kaio Moraes, recomenda aos frequentadores que, se estiverem levando o alimento de casa, também se preocupem com o descarte correto dos resíduos. “O ideal é levar uma sacola plástica para armazenar os resíduos e, em seguida, descartá-los em casa ou na saída, em uma das lixeiras disponíveis na Orla. Já o visitante que consome na praia deve fazer o descarte no local onde comprou o produto”, disse por meio de nota. Ele lembra ainda que a sujeira pode ser levada pela maré e poluir o mar, além de permanecer na areia e oferecer riscos aos próprios frequentadores.

Ordenamento

De acordo com a prefeitura, para manter o ordenamento nas praias, a Secretaria Municipal de Ordenamento Público (Semop) realiza uma fiscalização conjunta, por meio do Plano de Ação Integrada (PAI), que conta com o apoio da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Polícia Militar.

Ao todo, 15 profissionais atuam, de quinta a segunda-feira, em toda a Orla, com foco nas praias de Tubarão, Ribeira, Itapuã, Piatã e Barra. As irregularidades mais frequentes, segundo Glauco Batos, coordenador de licenciamento e fiscalização da Semop, são o comércio de bebidas armazenadas em garrafas de vidro, a utilização de equipamento fora do padrão estabelecido pela Prefeitura e a permanência de estruturas na praia à noite.

A quantidade de equipamentos e alimentos apreendidos também tem aumentado anualmente. Em 2014, segundo ano de operação, a Semop apreendeu 6.819 equipamentos e 217 alimentos. Em 2015, o número de equipamentos apreendidos subiu para 8.612 e o de alimentos, para 801. Até agosto do ano passado, houve 10.351 apreensões. Foram 9.784 apreensões de equipamento e 567 de alimentos.

adblock ativo