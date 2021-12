Mais de seis mil artefatos históricos são encontrados em solo da avenida Sete de Setembro

Durante as obras de requalificação na avenida Sete de Setembro, foram encontrados mais de seis mil artefatos históricos, no trecho que vai da Casa D’Itália até a Praça Castro Alves.

Dentre os itens históricos recuperados estão cerâmicas portuguesas do século XVI, cerâmicas de produção local e importação, moedas, cachimbos, contas de colares, ossos e até mesmo garrafas de vidro de produção industrial e artesanal.

O trabalho de sondagem arqueológica durou mais de seis meses, com 108 pontos de intervenção ao longo da via, número 65% maior do que o previsto inicialmente, de 66 furos. O resgate do material foi autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e está em andamento.

As obras de requalificação da Avenida Sete, que estão 30% concluídas, promovem escavações para posterior instalação de redes, valas e caixas técnicas e nivelamento do terreno.

Além disso, também inclui a instalação de rede de água e de esgoto secundária (que liga a instalação nas residências e lojas até a principal). O sistema de drenagem também está sendo mantido para evitar pontos de alagamento.

