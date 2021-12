Mais de mil sucatas são apreendidas em Operação Faxinaço

Cerca de 1.400 sucatas foram retiradas das ruas de Salvador durante Operação Faxinaço organizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop). O objetivo é prevenir possíveis criadouros dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, causadores de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A ação ocorre todas as terças e quintas-feiras, obedecendo a um cronograma feito a partir de denúncias do cidadão. O último local a receber a limpeza foi a Via Regional, que liga Cajazeiras à Avenida São Rafael.

Assim que é localizada e notificada, a sucata é removida da via pública e enviada para o Setor de Guarda de Bens Apreendidos (Segub), na Avenida General San Martin. O proprietário tem até 60 dias para reclamar os restos do automóvel; após esse período, os veículos são leiloados ou doados.

