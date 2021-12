Mais de 900 intervenções são registradas nas praias pelo Corpo de Bombeiros

Com o lançamento da 'Operação Verão', no mês de dezembro de 2016, foram registrados pelo Grupamento Marítimo (Gmar) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, 987 intervenções de prevenção a banhistas.

Tomar banho próximo aos postos do Gmar, para que o guarda-vida possa ter uma visão privilegiada, e evitar banho após consumo de bebida alcoólica, são algumas dicas de segurança passadas pelo subcomandante do Gmar, major BM Rogério Cerqueira.

Ainda segundo o major BM, todas praias apresentam situação de perigo, principalmente as mais frequentadas, como Porto da Barra, por ter muitos turistas que não conhecem o relevo marítimo local.

Os postos fixos ficam localizados nas praias de Ondina, Porto e Farol da Barra, Itapuã, Piatã, Jaguaribe, Armação, Stella Maris e Ipitanga. O horário de funcionamento é das 7h ás 18h.

Confira abaixo algumas dicas de segurança:

- Uma criança não deve ficar só no mar sem a supervisão constante de um adulto.

- Nadar sempre paralelo à praia.

- Evite entrada brusca nas águas após longa exposição ao sol. O risco de choque térmico e desmaio são grandes.

- Evitar tomar banho onde tiver valas ou buracos.

- Mantenha-se afastado das costeiras e pedras: você pode escorregar ou ser derrubado pelas ondas.

- As placas de advertência indicam locais perigosos no mar e, portanto, afaste-se dessa localidade.

- Se você não tem experiência no mar, não confie em bóias, objetos flutuantes, pranchinhas: eles transmitem uma falsa segurança.

