Mais de 90 kg de salsichas vencidas são encontradas em açougue

Mais de 90 kg de salsichas que estavam fora da validade foram encontradas após ficalização no açougue Ventura Master Carnes, localizado no Largo do Tanque, em Salvador. O estabelecimento foi autuado durante a "Operação Alimento Seguro Codecon", na sexta-feira, 24, sob suspeita de estocar com finalidade de venda.

Segundo informações da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor de Salvador (Codecon), essa foi a maior apreensão de alimentos irregulares feita em duas semanas. As salsichas estavam vencidas desde o dia 18 de abril. A mercadoria foi destruída no próprio local pelos fiscais do órgão.

Deflagrada no dia 13 de maio, a ção já fiscalizou 29 estabelecimentos, sendo 13 irregulares. Ainda de acordo com a Codecon, ao todo, já foram lavrados termos de destruição para 267,504 kg de alimentos impróprios para o consumo, além de 948 ovos e 6 litros de sucos nas mesmas condições. Também foram emitidas outras 34 notificações.

