Mais de 90 estabelecimentos são notificados para a Lavagem do Bonfim

Cerca de 96 estabelecimentos comerciais e imóveis em Salvador já foram notificados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) durante uma operação preventiva realizada nesta terça-feira, 9, para o cortejo da Lavagem do Bonfim.

De acordo com a Sedur, a ação busca garantir que todos os tipos de atividades comerciais estejam totalmente regularizados e com segurança durante a festa, que acontece nesta quinta-feira, 11.

A fiscalização foi iniciada na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Comércio, e percorreu todo o circuito da Lavagem. Foram vistoriados bares, restaurantes, lanchonetes, depósitos e imóveis com sacadas.

Durante a festa, cerca de 30 fiscais atuarão no circuito, no percurso da Igreja da Conceição da Praia até a Igreja do Bonfim.

adblock ativo