Mais de 81 toneladas de "santinhos" são recolhidos em Salvador

Cerca de 81,72 toneladas de resíduos foram recolhidas pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) das ruas de Salvador após as eleições realizadas no domingo, 7. O volume, formado pelos famosos "santinhos” (panfletos distribuídos pelos candidatos), foi, no entanto, 34,62% menor do que o último pleito. Em 2016, foram 125 toneladas retiradas das vias.

Segundo a prefeitura, a redução do lixo teria sido em razão da legislação eleitoral, que afixou a veiculação do material gráfico de campanha até as 22h do dia anterior ao da realização das eleições. Com isso, a quantidade foi 34,62% menor em comparação com as últimos pleitos.

Ao todo, 1.361 agentes atuaram na limpeza dos bairros, sendo 770 agentes de varrição, 548 agentes de equipes especiais e 43 agentes de coleta. Eles contaram ainda com o apoio de 14 compactadores e 22 caminhões.

