Mais de 7,5 mil bolsas falsificadas apreendidas no Centro

Mais de 7.500 bolsas com indícios de falsificação foram apreendidas nesta quinta-feira, 15, em uma operação de fiscalização e combate à pirataria no Centro de Salvador. As bolsas ostentavam marcas que simulavam grifes de renome no mercado. As mercadorias apreendidas foram avaliadas em mais de 230 mil reais.

A ação foi realizada pela Receita Federal em conjunto com Polícia Civil, Polícia Militar e Sucom (Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município). O material foi apreendido em oito estabelecimentos situados nas Avenidas Joana Angélica e Sete de Setembro, Rua Carlos Gomes, além do Largo de São Bento.

Oito chineses responsáveis pelas lojas foram conduzidos pela Polícia Civil para a Delegacia do Consumidor (Decon). Eles serão ouvidos e autuados por violação de direitos autorais e de marcas e patentes. Dois deles estão em situação irregular no país e serão encaminhados à Polícia Federal.

A operação conjunta mobilizou cerca de 50 servidores dos órgãos envolvidos e foi desencadeada a partir do trabalho de pesquisa e investigação da equipe de repressão ao contrabando da Receita Federal, que identificou a situação irregular das lojas.

A Sucom interditou uma das lojas por ausência de alvará de funcionamento e embargou a atividade de outras três, por estarem funcionando com atividade diferente da autorizada no alvará.

As bolsas foram levadas para os depósitos da Receita Federal. Amostras foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para que seja avaliada a autenticidade do material. Após a confirmação da falsidade, as bolsas deverão ser destruídas.

Uma das lojas foi interditada pela Sucom por ausência de alvará (Foto: Divulgação)

