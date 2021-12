Mais de 7 kg de maconha são apreendidos em Cajazeiras

Investigadores da 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) apreenderam nesta sexta-feira, 7, mais de 7 kg de maconha em um condomínio no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador. Cocaína, uma moto roubada, produtos de beleza e higiene também foram localizados.

Segundo a Polícia Civil (PC), dois homens identificados como Daniel e Favela são suspeitos dos roubos e de receptar os produtos. Eles são apontados por envolvimento com o tráfico de drogas e estão sendo procurados pela polícia.

Ainda de acordo com a polícia, a motocicleta foi roubada no dia 29 de outubro, naquela região, e estava com placa clonada. O material apreendido seguirá para a perícia.

