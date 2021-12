Mais de 60 demarcações de terra são removidas na área da Pedra de Xangô

Durante uma fiscalização realizada nesta terça-feira, 28, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) removeu cerca de 35 barracos de madeira desabitados e 61 demarcações de terra na área da Pedra de Xangô, situada no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Além disso, foram retirados 140 metros de cerca, cinco embriões e oito barracos de alvenaria irregulares desabitados.

De acordo com informações da prefeitura, a ação teve como objetivo manter o ordenamento da área, que é um dos elementos protegidos pelo órgão com base na Lei de Preservação do Patrimônio Cultural do Município (8.550/2014), no qual não podem ser construídas unidades particulares.

Na última quarta,15, fiscais da Sedur removeram mais de 30 demarcações de terras e 45 barracos de madeira desabitados, em uma invasão de área pública na rua da Gratidão, em Piatã. Já na sexta, 17, foram retirados 50 demarcações de terras e cinco barracos de madeira desabitados nos bairros de Cajazeiras V e VIII.

