Mais de 540 kg de cocaína são localizados no porto de Salvador

Mais de 540 kg de cocaína foram localizados na manhã desta quinta-feira, 16, no porto de Salvador. Distribuída em 19 bolsas, a droga está avaliada em R$ 60,6 milhões e foi encontrada pela Receita Federal, com apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal (PF), dentro de um carregamento de madeira que seria enviado para a Antuérpia, na Bélgica.

O navio onde estava a cocaína (541,5 kg no total) chegou ao Brasil pelo porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e passou pelos portos de Navegantes, Paranaguá, Santos e Rio de Janeiro, antes de chegar a Salvador.

Segundo a Receita Federal, a suspeita é que os responsáveis pela exportação da droga tenham utilizado a técnica conhecida como tip-off loading, quando o material ilícito é inserido em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário.

Esta é a segunda maior apreensão de droga no porto de Salvador em 2017. O total de apreensões no local já somam mais de 2 toneladas.

A Polícia Federal investiga o caso para identificar os suspeitos.

Apreensão total foi de 541,5 kg da droga (Foto: Divulgação | Receita Federal)

