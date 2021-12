Mais de 500 objetos cortantes são apreendidos no Festival Virada Salvador

Em cinco dias de festa, o Festival Virada Salvador somou dez prisões em flagrante, 101 furtos, três roubos, quatro lesões leves e seis desacatos. O evento aconteceu de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante as abordagens de revista foram encontrados 550 facas, pedaços de madeira, estiletes, garrafas de vidro, entre outros materiais perfuro-cortantes. Segundo a Guarda Municipal de Salvador, aproximadamente 500 documentos foram encontrados no Festival Virada Salvador.

A Central de Flagrantes da Polícia Civil somou 10 prisões em flagrante durante toda a festa. Em um dos casos um suspeito de roubo foi preso em flagrante com o celular e a carteira de outra pessoa e em outro caso foi encontrado um homem com mandado de prisão em aberto.

O Corpo de Bombeiros teve uma média de 10 atendimentos por noite, sendo a maioria casos por embriaguez de jovens.

adblock ativo