Mais de 50 peças publicitárias irregulares são apreendidas na Vasco da Gama

Durante operação de fiscalização na avenida Vasco da Gama, nesta terça-feira, 3, foram removidas 57 peças publicitárias irregulares.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) removeu faixas, placas, cavaletes, cones e banners que estavam sendo exibidos sem autorização do órgão e instalados em área pública.

A ação tem como objetivo garantir o ordenamento da cidade e combater a poluição visual nas ruas de Salvador. Serão realizadas fiscalizações em outras localidades da capital baiana.

As apreensões estão respaldadas no Decreto de Publicidade nº 30.095/18, que prevê que a colocação de quaisquer anúncio ou engenho publicitário, ainda que localizado em áreas de domínio privado, fica sujeito à liberação pela Prefeitura, do alvará de autorização.

Os interessados em licenciar a publicidade, podem fazer a solicitação do alvará para uso da publicidade, através do site da Sedur.

adblock ativo