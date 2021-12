Mais de 50 mil já aderiram à manifestação nesta quinta

Mais de 50 mil pessoas haviam aderido ao evento Manifestação Passe Livre Salvador no Facebook até o início da tarde desta quarta-feira, 19. A expectativa dos organizadores é de que, nesta quinta, 20, a caminhada do Campo Grande até a Fonte Nova reúna público recorde em Salvador.

Na página, os organizadores colocaram a frase "o evento é definitivamente APARTIDÁRIO e sem líderes. Busquemos sempre o consenso!". Há também link para o Drive do Google com informações sobre a segurança dos participantes.

Nesta quarta, 19, reunião no Passeio Público discute o trajeto da caminhada. Nota oficial do governo baiano, do secretário de Comunicação Social Robinson Almeida, afirma que a postura do governo é garantir que "o direito de manifestar conviva com o direito de ir ao estádio, das famílias que vão ao estádio assistir aos jogos da Copa das Confederações".

Este será o segundo ato em Salvador. Na segunda, 17, mais de dez mil manifestantes fizeram passeata na região do Iguatemi.

