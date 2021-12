Mais de 50 mil cães e gatos já foram vacinados contra raiva em Salvador

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal já imunizou mais de 50 mil cães e gatos em Salvador desde o início, no dia 20 de agosto. A estratégia acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em 98 postos de saúde.

Além dos postos, agentes de combate às endemias percorrem as ruas de diversas localidades do município, com a aplicação da vacina em pontos volantes.

Pelo segundo ano consecutivo a cidade conta ainda com o sistema de drive-thru para imunização dos animais. Neste ano o modelo funciona aos sábados e domingos, das 8 às 16 horas, na UNIFTC, na Paralela.

"A vacinação é a principal medida de prevenção da raiva, que é uma zoonose com 100% de letalidade”, alertou a diretora de Vigilância à Saúde, Andréa Salvador. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

adblock ativo