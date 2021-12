Mais de 5 mil maços de cigarros são apreendidos em bar

Dono de bar é preso com mais de cinco mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na quarta-feira, 25, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Davi Chaves de Andrade, de 52 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).

A operação foi deflagrada depois que a unidade policial recebeu denúncias anônimas de que o estabelecimento recebia e comercializava cigarros trazidos ilegalmente para o Brasil.

Em um depósito, nos fundos do bar, foram encontrados e apreendidos maços das marcas Hobby, Meridian, Broadway, Gudang Garam e R7. Davi foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

