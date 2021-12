Mais de 4.000 doses de vacina pentavalente são disponibilizadas em Salvador

Salvador recebeu 4.500 doses da vacina pentavalente e segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 26 unidades de referência (veja abaixo) estão disponibilizando o imunobiológico a partir desta quinta-feira, 10. Estas unidades funcionam de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h.

A vacina estava em falta em algumas regiões do país por causa de um desabastecimento nacional, após a reprovação do controle de qualidade por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), assim, impedindo a distribuição dos lotes por parte do Ministério da Saúde. Segundo a secretaria, o último repasse feito à Salvador foi em julho deste ano.

"É uma quantidade que não garante toda a cobertura de Salvador, mas já conseguimos atualizar a caderneta de vacinação de milhares de crianças. Por isso é importante aos pais aproveitarem essa oportunidade de protegerem seus filhos e se dirijam a um dos postos selecionados pelo município, portando cartão de vacina. Porem, é importante respeitar a faixa etária, que são crianças de 2, 4 e 6 meses", comenta a subcoordenadora Doiane Lemos.

A pentavalente possui como objetivo proteger o corpo de cinco doenças, são elas difteria, tétano, coqueluche, bactéria haemophilus

influenza tipo B (responsável por infecções no nariz e na garganta) e hepatite B. A vacina deve ser administrada em três doses, pelas crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade.

Saiba quais postos receberam o abastecimento:

