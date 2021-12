Mais de 40 voos da Avianca são cancelados em Salvador

A empresa aérea Avianca cancelou mais de 40 voos em Salvador. Na manhã desta segunda-feira, 29, mais de 100 passageiros no Aeroporto de Salvador aguardavam uma solução da empresa aérea. Por volta das 12h40 mais três voos da companhia foram cancelados: para Brasília às 14h10; Ilhéus às 15h15 e Brasília às 16h25.

Os passageiros reclamam que não há um posicionamento da empresa. "Os voos foram cancelados e a única coisa que me informaram foi para pedir o reembolso pelo site" diz Janaína Carmargo, que veio da Paraíba com mais sete pessoas, sendo quadro crianças. Ela também informou que a empresa não está disponibilizando hospedagens em hotel.

Outro passageiro, que não quis ser identificado, falou da falta de respeito em relação ao reembolso. A empresa iria reembolsar para ele R$ 300, mas a Gol estava cobrando mil reais em uma nova passagem. A Codecon orientou a ele que a passagem de volta, neste caso, deveria ser gratuita.

Makleide dos Santos, 37, está com sua filha de dois anos e não conseguiu voltar para São Paulo. Segundo ela, que tinha voo marcado para 20h, a Avianca pediu para que ela fosse ao aeroporto 5h antes para tentar resolver a situação do cancelamento. A única informação que Makleide recebeu foi que teria o reembolso entre 30 e 60 dias. Contudo, a passagem para ela e a filha para São Paulo estava no valor de R$ 3.600 pela Gol.

"Acho uma falta de respeito com a gente. Estou com uma menina de dois anos e eles nem colocaram meu nome na lista de priridade. Fomos abandonadas", diz Makleide.

Já Maíra Henriques Áspera, 27, estava com voo marcado para o Aeroporto de Congonhas às 4h50. Ela está no aeroporto desde 3h30 e não tinha conseguido embarcar ainda. Por conta disso, Maíra também perdeu uma audiência em São Paulo e relata dos problemas que terá com isso. "Vou ter que pedir uma nova audiência para manter este processo aberto. Ou seja, algo que poderia resolver hoje ainda vai desenrolar por muito mais tempo por causa de um voo".

Ainda segundo Maíra, a única coisa que a Avianca ofereceu foi um voucher de R$ 25 para café da manhã e R$ 35 para almoço, apenas para o restaurante do Bob's.

A belga Florenca Weyten, 22, que atualmente mora em São Paulo, está no Aeroporto de Salvador desde as 8h e não conseguiu embarcar ainda. Sua amiga, que não se identificou, tem um voou marcado esta terça-feira, 30, para a Bélgica e tem medo de não conseguir embarcar.

Uma passageira, que preferiu não ser identificada, conseguiu um voo na manhã desta segunda, pela companhia Gol, com destino a Congonhas. Ela informou que o avião é grande e está mais do 50% vazio. Segundo a mesma, a Avianca precisa pagar uma taxa para Gol, para poder embarcar os demais. "Isso não quer dizer que é por falta de aeronave".

Avianca se pronuncia

Procurada pela equipe do Portal A TARDE, a Avianca se pronunciou por meio da assessoria, informando que neste momento está atuando com o objetivo de reduzir o impacto em relação ao cancelamentos dos voos e buscar um melhor atendimento aos passageiros. A empresa aérea também informou que "manterá o atendimento nas bases que não possuem mais voos para acomodação dos passageiros".

Os status dos voos da companhia podem ser visualizados online, e devem consultados com até 72h de antecedência. Caso o voo esteja na lista de cancelamento e o passageiro tenha comprado na via Canais Diretos da Avianca Brasil, a empresa irá entrar em contato para oferecer reembolso ou opções de acomodação. E caso a compra seja em sites de viagem ou agências, o passageiro deve entrar em contato com estas empresas.

