Mais de 40 aves silvestres são encontradas em imóvel em Salvador

Mais de 40 aves silvestres foram encontradas na noite desta terça-feira, 5, dentro de um imóvel no Nordeste de Amaralina, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a ocorrência iniciou quando policiais avistaram três pessoas que fugiram sentido Areal, ao perceberem a presença da polícia. Com a entrada de um dos suspeitos em uma residência, a guarnição entrou no imóvel.

Dentro da casa, foram encontrados diversos animais silvestres presos em várias gaiolas. O proprietário do imóvel não soube informar a procedência dos animais. Lá, foram resgatados 46 aves, sendo 15 papa-capins, 15 canários, um bicudo, nove caboclos linho, cinco cardeais e um pássaro preto.

As aves foram encaminhadas para um local apropriado na sede da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), onde será feita a triagem e posteriormente serão encaminhadas para Zoológico.

O suspeito, que não foi identificado, foi apresentado à Central de Flagrantes, por crime ambiental.

adblock ativo