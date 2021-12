Mais de 390 mil pessoas e 64 mil veículos devem usar o ferry no fim de ano

Cerca de 393 mil pessoas e mais 64 mil veículos devem utilizar o sistema ferryboat durante as festas de fim de ano. A previsão é da Internacional Travessias Salvador, responsável por esse transporte marítimo.

Para atender a essa demanda, a concessionária organizou um esquema especial. Entre os dias 28 e 30 de dezembro, o ferry vai funcionar de forma ininterrupta. O mesmo vai acontecer no período de 1º a 3 de janeiro.

Neste período, sete embarcações vão operar com saídas regulares de 1 hora. Os intervalos de um ferry para o outro podem diminuir para 30 minutos, a depender do fluxo de passageiros nos Terminais de São Joaquim, em Salvador, ou de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

De acordo com a empresa, também foram disponibilizados 1.200 vagas extras para os horários marcados. As tarifas para pedestres e veículos podem ser consultadas no site da Internacional Travessias Salvador.

O fluxo de passageiros ainda é tranquilo no terminal de São Joaquim na manhã desta terça-feira, 19. O movimento deve aumentar a partir desta quarta, 20, segundo a Internacional Travessias Salvador.

