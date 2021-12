Mais de 28t de entulho são retirados do local de desabamento em Pituaçu

Cerca de 28,5 toneladas de entulho foram retirados, entre a terça-feira, 13, e esta quarta, 14, do local de onde um prédio desabou, situado no bairro de Pituaçu, em Salvador. No acidente, quatro pessoas da mesma família morreram. Três foram resgatadas com vida dos escombros.

>>Defesa Civil diz que prédio que desabou foi construído de forma irregular

>>Cinco imóveis são demolidos em área de desabamento em Pituaçu

A operação da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) conta com mais de 70 agentes distribuídos no turno matutino e vespertino, orientados por técnicos da Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

Por causa da dificuldade de acesso ao local, a limpeza é realizada de maneira manual. Por isso, ainda não há previsão para a finalização do serviço.

Equipes das secretarias de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) também estão no local para promover a demolição das estruturas e prestar assistência social às vítimas, familiares e pessoas com residências em situação de eventual risco de desabamento.

adblock ativo