Mais de 270 kg de cocaína são apreendidas no Porto de Salvador

Uma carga com 279,5 kg de cocaína foi encontrada no Porto de Salvador, no bairro do Comércio, na madrugada desta terça-feira, 9. O material, avaliado em R$ 30 milhões, estava dentro de bolsas de viagem.

A droga estava junto com um carregamento de borracha que tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica. A apreensão foi realizada por agentes da Receita Federal com apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal.

A exportação era feita com uso de uma técnica criminosa chamada de "rip-off", em que a droga é inserida em uma carga regular sem o conhecimento do proprietário.

Essa é a segunda apreensão semelhante este ano. Em março, a Receira Federal apreendeu 562 kg de cocaínas em 20 bolsas junto com uma carga de pedra, que também seria levada para Bélgica.

