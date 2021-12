Mais de 26 mil pessoas já foram vacinadas contra influenza em Salvador

Mais de 26 mil pessoas já foram vacinadas contra a influenza em Salvador desde o início da campanha, na última quarta-feira, 10. O número corresponde a 4,7% do público-alvo.

Conforme balanço da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), até o dia 31 de maio, a meta é imunizar pelo menos 90% de 570 mil indivíduos que fazem parte dos grupos prioritários.

Até o momento, pouco mais de 85% do público-alvo ainda não se protegeu contra a doença. Os que mais buscam a vacinação são idosos e crianças. Já as gestantes de até 45 dias, pessoas com doenças crônicas e professores não têm procurado pouco os postos de imunização.

Medida preventiva

A vacina contra influenza é a principal medida preventiva da enfermidade, que apresenta maior incidência nos meses de junho e julho. A imunização pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias e até 75% a mortalidade global por complicações da influenza

Os postos de saúde da capital baiana estarão fechados no feriado prolongado da Semana Santa. As equipes operacionais retomarão a partir a próxima segunda, 22, nas 126 unidades básicas da rede municipal, das 8h às 17h.

Devem ser vacinados os idosos, crianças menores de 2 anos de idade, gestantes, mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias, trabalhadores de saúde, professores das redes públicas e privadas e pacientes com doenças crônicas.

