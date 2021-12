Mais de 250 comprimidos de ecstasy e LSD são apreendidos

Um lote de 167 comprimidos de ecstasy e de 125 pontos de LSD foi apreendido por investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc), na noite desta terça-feira, 27, na casa da traficante Érica Araújo Medeiros, a "Morena", de 22 anos, na Avenida Jorge Amado, na Boca do Rio. Os policiais encontraram também 10 quilos de maconha escondidos dentro de um sofá.

De acordo com o delegado Omar Leal, do Denarc, Érica já vinha sendo investigada há algumas semanas, após o departamento receber denúncias sobre a utilização do imóvel, como ponto de armazenamento de drogas. Érica receberia R$ 1 mil pelo serviço.

Autuada por tráfico de drogas, Érica foi encaminhada ao sistema prisional. O material apreendido seguiu para perícia. A Operação Pompeia, que resultou na prisão da traficante e na apreensão das drogas, segue com as investigações para identificar a origem e a quem pertence os entorpecentes, informa a polícia.

