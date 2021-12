Mais de 200 pessoas se reúnem para ver o eclipse da superlua

Um público de 200 pessoas aguarda pelos fenômenos da superlua e do eclipse na noite desse domingo (27), no Museu Náutico da Bahia, na Barra.

No local está sendo realizada a noite de música e astronomia, promovida pela Associação Instrumental da Bahia, com apoio financeiro do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura da Bahia.

Além de poder observar a lua por um dos seis telescópios espalhados na área aberta do museu, as pessoas também estão assistindo à palestra do astrônomo amador, Fernando Munaretto e à apresentação do Quarteto de Cordas da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

"Hoje ocorre um eclipse total da lua. A sombra da terra incide sobre a superfície da lua e a torna escura. Isso começa a partir das 10h10. Hoje, especialmente, o fênomeno coincide com o perigeu, momento em que ela fica mais próxima da terra. Esse eclipse na superlua só vai voltar a acontecer em 2033", diz Fernando.

Desde às 18h, uma fila se formou em frente ao Farol da Barra, mas nem todo mundo teve acesso, porque o público era limitado.

