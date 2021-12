Mais de 20 toneladas de petróleo cru são retiradas das praias de Salvador

A chegada do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles à Salvador nesta quarta-feira, 16, a Salvador, coincidiu com o registro do maior volume de petróleo cru já encontrado nas praias da cidade: 22 toneladas. A areia das praias da Pituba, Jardim de Alah, Flamengo e Boca do Rio amanheceu coberta de óleo.

A redução no volume de óleo observada na última terça-feira havia gerado uma expectativa positiva nas autoridades envolvidas no processo de monitoramento substância, mas, ontem, a situação nas praias voltou a preocupar.

O ministro Ricardo Salles se reuniu com representantes do Ibama, Marinha, Defesa Civil, agência nacional de petróleo (ANP), no comando do 2º distrito naval da Marinha do Brasil, com o objetivo de verificar as operações realizadas para fazer frente ao derramamento do óleo. O ministro disse que todas as medidas necessárias à identificação do óleo, recolhimento e destinação da substância, estão sendo adotadas desde o início de setembro. Já chega a 200 t a quantidade de óleo retirado no litoral nordestino e 35 toneladas só na Bahia, segundo informação da Petrobras.

“Com relação ao monitoramento, especificamente, nós utilizamos satélites não só brasileiros mas também estrangeiros. Temos usado a aeronave do Ibama que possuiu um sistema de radar e percorre todo litoral brasileiro desde o inicio, sem detecção deste óleo que vem abaixo da superfície”, diz.

“ Helicópteros do Ibama e da Marinha também fazem essa busca em todo litoral. Todas formas de monitoramento dessa mancha tem sido empregadas desde o inicio de setembro”, diz Salles, sobre a substância que há 43 dias vem aparecendo no litoral do Nordeste.

Salles negou haver demora nas ações. “Todos estão trabalhando de maneira ininterrupta. . O problema é que é um caso sem precedentes e a origem do óleo é desconhecida. O que já se sabe é que o óleo não e brasileiro e tem, provavelmente, origem venezuelana, mas não se sabe como ele vazou para o litoral brasileiro. Isso dificulta as medidas de contenção”, diz. Salles não informou se haverá, por parte do governo federal, repasse de verbas para os estados afetados.

Governo do estado

O governador Rui Costa, no fim da tarde de ontem, decidiu junto a membros da Procuradoria Geral do Estado (PGE), secretários e representantes de órgãos estaduais ligados ao meio ambiente, aderir à ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público da Bahia (MP-BA) que solicita que o governo federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) adotem medidas efetivas de proteção do litoral baiano. Paulo Moreno, procurador geral do estado, explicou que a União tem responsabilidade no vazamento porque envolve danos, já concretos ou em potencial, a rios que banham mais de um estado, ao mar territorial e a áreas compreendidas como terrenos de marinha. Ontem, 375 agentes da Limpurb fizeram a limpeza das praias.

*Sob a supervisão da jornalista Rita Conrado

