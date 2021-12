Mais de 20 pessoas são presas com animais silvestres em Itapuã

Mais de 20 pessoas foram presas em evento irregular com pássaros silvestres e dinheiro, neste domingo, 10, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), vinte e uma pessoas foram encontradas no local. O crime foi descoberto durante a Operação Ave Livre. O evento aconteceria no espaço denominado 'Velozes e Furiosos', no Alto do Coqueirinho.

Além dos 21 conduzidos, os policiais apreenderam 89 pássaros e R$ 2,2 mil que seria oferecido como premiação para o animal que vencesse a 'briga'.

