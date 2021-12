Mais de 2 mil pedras de crack são localizadas em treinamento com cães

Mais de duas mil pedras de crack e dois quilos de maconha prensada e embalada foram localizados na noite desta quarta-feira, 24, nas baixas da Soronha e do Dendê, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Os pontos de tráfico de drogas foram desmontados por 22 alunos do V Curso de Operações com Cães do Batalhão de Choque, que contou com 18 policiais militares da Bahia, uma do Piauí e dois do Mato Grosso do Sul, além de uma investigadora da Polícia Civil de Sergipe.

Ação foi realizada nas Baixas da Soronha e do Dendê

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os cães Endy (pastor belga malinois) e Titã (labrador que estava na primeira missão após o treinamento) encontraram os entorpecentes em uma casa e um terreno onde funcionavam os pontos de vendas.

Na mesma operação, os agentes encontraram ainda dois rádios transmissores e embalagens plásticas (pinos e sacos). O material apreendido foi apresentado no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na Pituba.

Da Redação | Fotos e vídeo: Alberto Maraux | SSP-BA

