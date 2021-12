Mais de 1.500 pinos de cocaína são apreendidos na Boca do Rio

Cerca de R$ 16 mil em pinos de cocaína foram apreendidos em uma operação conjunta das polícias Militar e Civil, nesta terça-feira, 6, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Ao todo, foram encontrados 1.633 pinos de cocaína.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ações de inteligência e denúncias anônimas levaram as forças de segurança até a rua Barreto de Brito.

No local foram encontrados. além da cocaína, uma pedra pura do mesmo entorpecente, munição de calibre 40, um saco com pinos vazios e um relógio.

Um documento de identidade, possivelmente de um traficante que fugiu do local, após a chegada das viaturas, também foi achado. Os materiais foram apresentados no DHPP, onde foi registrado o flagrante.

