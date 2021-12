Mais de 100 mil vão deixar Salvador no feriado

>> Confira o que abre e fecha em Salvador no feriadão de Tiradentes

Policiamento será reforçado nas estradas durante feriadão



Mais de 100 mil pessoas devem deixar a capital baiana por meio do sistema ferry-boat e pelo Terminal Rodoviário de Salvador para passar o feriado de Tiradentes nas ilhas e no interior do Estado, segundo estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). O número é menor se comparado ao último feriado, na Semana Santa, quando 115 deixaram a cidade. No Carnaval, foram 419.

A expectativa é que passem 50 mil pessoas e que sejam transportados cinco mil veículos nos próximos dias pelo ferry. Já na rodoviária, espera-se cerca de 55 mil passageiros nos três dias do Feriado. O movimento, segundo a Agência Estadual, deve ficar mais intenso nos terminais rodoviário e de São Joaquim a partir do meio-dia desta feira, 18.

Para atender à grande demanda de passageiros, foram disponibilizados 100 horários extras de ônibus, além dos 540 que circulam regularmente na Rodoviária. As cidades de Lençóis, Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Valença, Ituberá, Camamu, Juazeiro, Paulo Afonso, além de Praia do Forte, Imbassaí e Conde (localidades do Litoral Norte), são os destinos mais procurados.

O sistema Ferry-boat contará, além dos cinco ferries, com dois catamarãs e uma lancha para fazer a travessia em intervalos de meia-hora. Poderá haver regime de plantão de 24 horas caso seja necessário. Os usuários do sistema podem comprar as passagens com hora marcada. Não há mais bilhetes para sexta e segunda-feira, por conta da alta procura. A consulta de passagens para os outros dias pode ser feita pelo Disk-ferry (3254-1020). A tabela de preços pode ser conferida no site www.travessiasonline.com.br.

Fiscalização - Na rodoviária, equipes em regime de plantão de 24 horas estarão trabalhando para prestar atendimento aos usuários e fiscalizar os ônibus com o intuito de coibir a viagem de passageiros em pé. Quem descumprir a determinação terá de desembolsar R$ 283 por passageiro.

Os fiscais também estarão de olho, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, no transporte clandestino em vários pontos, como o da Brasilgás, Posto da PRF em Simões Filho e nas estradas da Ilha de Itaparica. Segundo a Agerba, esses veículos não passam por vistorias regulares e não podem prestar socorro adequado porque não possuem cobertura de seguros. Em períodos de feriados prolongados, os acidentes envolvendo veículos irregulares registram um aumento significativo, segundo a agência.

Os passageiros devem ficar atentos para não viajar em veículos que não oferecem a segurança necessária, alerta o órgão. A recomendação é verificar se o ônibus pertence ao sistema. Para isso, é necessário conferir se ele possui o selo e o número de ordem da Agência Estadual, fixados, na maioria das vezes, na chaparia. Quem tiver queixas pode ligar para a Ouvidoria da Agerba, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, pelo telefone 0800-710080.

