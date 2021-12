Mais de 100 mil passageiros devem utilizar o ferryboat no feriadão

Mais de 100 mil passageiros e 16 mil veículos devem utilizar o sistema ferryboat durante o feriadão do Dia do Trabalho, celebrado na próxima terça-feira, 1º. Desta sexta, 27, até quarta, 2, o serviço vai funcionar com seis embarcações, que saírão a cada hora, mas também vão realizar saídas extras, a depender da demanda.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, concessionária que administra o sistema, os dias considerados de maior movimento são esta sexta (saindo de Salvador) e a terça (a partir da Ilha de Itaparica.

Nesta sexta, as travessias em São Joaquim ocorrem durante todo o dia, indo até 1h do sábado, 28. Já as primeiras travessias da manhã do sábado ocorrem a partir das 4h. No dia 1º, as travessias partindo da Ilha para Salvador ocorrem durante todo o dia, até 1h do dia 2. Assim como na ida, as primeiras travessias da manhã de terça, 2, ocorrem a partir das 4h.

Operam neste período os ferries Dorival Caymmi (com capacidade para 988 passageiros e 135 veículos), Ivete Sangalo (653 passageiros e 55 veículos), Juracy Magalhães Júnior (800 passageiros e 43 veículos), Rio Paraguaçu (800 passageiros e 43 veículos), Zumbi dos Palmares (1098 passageiros e 150 veículos) e Anna Nery (653 passageiros e 55 veículos).

