Mais de 100 kg de lagosta e camarão são apreendidos em Salvador

Após receberem denúncia, policiais da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) apreenderam, na manhã deste sábado, 29, 130 kg de lagosta e 30 kg de camarão rosa nos fundos do Mercado Popular de Água de Meninos, localizado próximo à Ladeira da Água Brusca, em Salvador.

A pesca de lagosta está proibida até o fim do mês de maio, por causa da época de reprodução do animal. O camarão rosa também foi levado já que estava abandonado no local. "Estamos atentos, fazendo abordagens surpresas em locais propícios ao comércio deste crustáceo", explicou, em nota, a comandante da Coppa, major Maria Aparecida Freire Mello.

Segundo a oficial, todo o material apreendido foi doado à Associação Beneficente Vó Flor, localizada na Rua Lelis Piedade, no Largo da Madragoa.

Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas através do telefone da coordenação da Coppa, 71 99981-6817.

