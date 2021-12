Mais de 1 tonelada de óleo é retirada da praia de Stella Maris

Uma tonelada e 260 kg de óleo foi retirada, nesta sexta-feira, 1º, da praia de Stella Maris, em Salvador, pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). Cerca de 75 agentes trabalharam na limpeza do material, assim que as manchas reapareceram no período da manhã, na região próxima à Escola Sulamericana e do Grand Hotel Stella Maris.

A capital baiana estava há 13 dias sem registros de novas manchas do resíduo. De acordo com a Limpurb, pouco mais de 108 toneladas de petróleo haviam sido retirados desde o aparecimento do material nas praias da cidade, em 10 de outubro. No entanto, a última vez em que havia registros da chegada do óleo na orla soteropolitana foi no dia 18 do último mês.

Neste fim de semana, 125 agentes estarão em plantão nas orlas de Amaralina até praia do Flamengo. Vinte e cinco profissionais estarão distribuídos em cinco regiões (Amaralina, Jardim dos Namorados, Pedra do Sal, Stella Maris e Praia do Flamengo). Cada equipe estará equipada com um caminhão guindaste e três carros-pipa caso haja necessidades.

