Mais de 1 milhão de estudantes voltam às aulas nesta segunda

Mais de um milhão de estudantes voltam às aulas nesta segunda-feira, 15, na Bahia. Alguns colégios particulares iniciaram o ano letivo antes do Carnaval, mas deram uma parada para o festejo e estão retomando as atividades também nesta segunda. Outras escolas privadas deixaram para começar as aulas de 2016 apenas depois da folia de Momo.

A rede estadual também inicia o calendário nesta segunda. Mais de 835 mil alunos estão matriculados em 1.320 escolas em toda a Bahia. O mesmo acontece na rede municipal de Salvador, que conta com cerca de 140 mil estudantes.

Congestionamento

Com a volta às aulas, é possível sentir o reflexo no tráfego, principalmente nas imediações de instituições de ensino. A avenida Paralela, por exemplo, registra engarrafamento, sentido rodoviária, desde o início da manhã, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Neste mesmo horário, durante as férias escolares, o fluxo era mais livre.

Os condutores também enfrentam retenção nas avenidas Otávio Mangabeira, Manoel Dias, Joana Angélica e Oceânica, além de lentidão na rua Carlos Gomes e na Via Expressa.

Operação

O órgão municipal de trânsito criou a Operação Volta às Aulas para tentar evitar os efeitos causados pelo fluxo de veículos nas proximidades das escolas. A ideia, segundo a Transalvador, é evitar os congestionamentos. A operação será realizada, de hoje ao dia 26, entre 11h e 14h.

Na rede estadual, 835 mil alunos estão matriculados (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

