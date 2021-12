Mais cinco monumentos são integrados ao #Reconectar

Baianos e turistas podem relembrar ou se aprofundar em momentos históricos vivenciados na cidade através de mais cinco monumentos incluídos no projeto #Reconectar.

O busto e o obelisco de D. João VI localizados na Praça da Aclamação; o busto de L. L. Zamenhof, no Largo de São Bento; além do Relógio de São Pedro e a estátua de barão do Rio Branco, também situados na região da Avenida Sete de Setembro, são os novos identificados.

As placas transportam o usuário, através da leitura por dispositivos móveis do código QRCode, a uma ficha com dados e resumo sobre o personagem ou evento retratado na obra nos idiomas português, inglês e espanhol.

A ação é promovida pela prefeitura, por intermédio da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). Até o fim do ano, serão contemplados 20 monumentos, sendo priorizados aqueles localizados na região do Centro Histórico ou que passaram por algum tipo de intervenção de conservação ou restauro.

Para ter acesso à ficha de informações, basta aproximar um celular ou tablet com leitor para esse tipo de código, sendo que, nos aparelhos mais recentes, a própria câmera fotográfica já faz a leitura. A ação foi lançada em agosto e integra o programa Salvador Memória Viva da FGM.

