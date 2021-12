Mais 70 ônibus novos com ar-condicionado serão entregues nesta terça-feira, 3, pelo prefeito ACM Neto. A cerimônia será realizada no estacionamento ao lado do novo Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio, às 9h30.

A nova frota começará a rodar ainda esta semana em seis linhas da capital. Na ocasião, a prefeitura também divulgará os mapas que serão instalados em 300 pontos da cidade, informando os itinerários dos coletivos e trajeto de cada percurso até o final da linha.

Além disso, a prefeitura apresentará o ônibus articulado do BRT (Bus Rapid Transit ou Transporte Rápido por Ônibus, em tradução literal), que será testado na capital baiana. Ainda em fase de experimento, o ônibus elétrico já circula nas ruas da cidade.

