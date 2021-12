Mais 5 linhas de ônibus metropolitanos se integram ao metrô

A integração das linhas de ônibus da Região Metropolitana de Salvador (RMS) com o Metrô que tem como destino à Lapa e chegam à capital baiana via BR-324, começa neste domingo, 29. O passageiro terá até três horas para fazer a integração entre os sistemas pagando apenas uma passagem. Ao todo são cinco linhas.

Com isso, os cartões de cada sistema passa a vales para os dois, ou seja, o Metropasse (cartão dos ônibus) dará acesso ao metrô e o cartão do metrô será aceito nos ônibus metropolitanos.

São cinco linhas que chegam a Salvador via BR-324, com destino à Lapa, que passam a se integrar com o metrô a partir do domingo. São elas: 803A2 (Nova Dias D'ávila-Barroquinha), 861 (Mata de São João-Barroquinha), 805A (Madre de Deus-Barroquinha), 800A (Camaçari-Barroquinha), 809 (Candeias-Barroquinha).

A integração com as linhas metropolitanas está em vigor desde janeiro, no Retiro. Eram sete linhas que, por decisão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), visando otimizar o sistema, foram fundidas em quatro: 869I (Barra-Simões Filho), 826A (Góes Calmon-Retiro), 872 (Ilha de São João-Pituba), 875 (Areia Branca-Terminal Retiro).

Os passageiros devem procurar por veículos identificados com um adesivo no para-brisa, indicando que aquele ônibus participa do novo sistema. Já no metrô, o usuário pode embarcar em qualquer estação, e depois pegar o coletivo cadastrado. O benefício é individual, ou seja, cada usuário deverá ter seu próprio cartão pois a vantagem não pode ser acumulada para terceiros numa mesma viagem.

Os cartões Metropasse e do metrô podem ser adquiridos nos postos de vendas das respectivas operadoras, a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia (Abemtro) e a CCR Metrô Bahia. Os cartões e créditos da CCR Metrô Bahia devem ser adquiridos nas bilheterias das estações do metrô.

O passageiro não pagará nada além do valor da passagem do ônibus metropolitana para fazer a integração com o sistema metroviário. No sentido ônibus-metrô, o valor total da passagem será debitado no primeiro uso, no acesso ao ônibus metropolitano. No sentido contrário, será descontado R$ 3,30 ao passar o cartão no sistema do metrô e o valor restante (variável de acordo com cada linha) será debitado ao passar o cartão no ônibus metropolitano.

