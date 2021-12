Mais 23 linhas passam a operar na Estação Acesso Norte

A partir deste sábado, 21, as 23 linhas de ônibus que param no ponto situado antes da ladeira do Cabula, na entrada do Terminal Acesso Norte, em Salvador, irão passar a parar dentro da Estação Acesso Norte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as mudanças ocorrem devido à necessidade de dar mais segurança e facilitar o acesso dos usuários ao transporte público. A alteração do ponto não interfere na integração com o metrô, ou seja, não haverá novas linhas com a integração.

Confira as linhas:

Sentido Av. Silveira Martins/Est. da Mata Escura e Av. Tancredo Neves

Cód Linha Plataforma/Ponto 0919 V. dos Rios/Stiep-Acesso Norte Plataforma A - ponto 1 1219 Mata Escura-Lapa 1228 Jd. Sto. Inácio-Barroquinha

Sentido Rua Tomás Gonzaga

Cód Linha Plataforma/Ponto 1113 Pernambués-Lapa Plataforma A- ponto 02 1113-01 Pernambués-Lapa 1113-03 Pernambués-Lapa 1109 Pernambués-Barroquinha 1103 Alto do Cruzeiro/Pernambués-Circ.

Sentido Av. Silveira Martins/Av. Edgard Santos

Cód Linha Plataforma/Ponto 1116 Saboeiro-Lapa Plataforma A – ponto 3 1136 Narandiba-HGE 1126 Narandiba/Doron R2 1132 Cabula 6-Sieiro R2

Sentido Av. Silveira Martins

Cód Linha Plataforma/Ponto 1108 N. S. do Resgate-Acesso Norte Plataforma B- ponto 4 1118 São Gonçalo-Barroquinha 1213 Conj. ACM- Barroquinha 1214 Engomadeira- Barroquinha

Sentido Av. Silveira Martins/Est. das Barreiras/Tancredo Neves

Cód Linha Plataforma/Ponto 1202 Tancredo Neves- Barroquinha Plataforma B - ponto 5 1206 Tancredo Neves-Lapa 1208 Tancredo Neves-São Joaquim

Sentido Est. das Barreiras/Est. Sussuarana e Arenoso

Cód Linha Plataforma/Ponto 1221 Sussuarana- Barroquinha Plataforma B - ponto 6 1242 Arenoso-Lapa/C. Grande 1227 Novo Horizonte-Barroquinha 1227-01 N.Sussuarana-Barroquinha

