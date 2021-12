Mais 200 kg de petróleo são retirados das praias de Salvador

Mais 200 quilos do petróleo que vem atingindo o litoral nordestino foram retirados das praias de Salvador nesta quarta-feira, 16. O material foi encontrado na praia de Jardim de Alah, Jardim dos Namorados e Boca do Rio, no trecho do Centro de Convenções de Salvador.

O presidente da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), Marcus Passos, afirmou que não houve novas praias atingidas desde as primeiras manchas encontradas na capital baiana. “De quinta-feira à noite para cá, haviam sido removidos apenas 37 quilos. Hoje, no Jardim de Alah, o montante foi retirado em 40 minutos, desde que apareceu com a maré baixa. No Jardim dos Namorados, a estimativa é de que o material seja retirado em uma hora e meia”, afirmou por meio de nota.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação, somente nesta quarta-feira, quando foi descoberto novas manchas do óleo, 275 agentes da Limpurb foram mobilizados, sendo 225 distribuídos entre Jardim de Alah, Jardim dos Namorados e Pituba, e os outros 50 na região de Itapuã/Stella Maris.

Em reunião na último domingo, 13, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) garantiu que Salvador está preparada e atuando de forma correta na limpeza das praias.

“Nossas equipes continuarão de prontidão 24h, monitorando e retirando todo o material que for localizado na faixa de areia da orla de Salvador, até que todas as possibilidades de chegada de mais material sejam descartadas pelos órgãos aqui presentes”, destacou o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

adblock ativo