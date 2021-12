Mais 2 unidades da rede Todo Dia são assaltadas em Salvador

Duas unidades da Rede de supermercados Todo Dia foram assaltadas na tarde desta sexta-feira, 22, em Salvador. As ações dos bandidos aconteceram nos bairros de Águas Claras e Uruguai e não deixaram feridos.

No final da tarde, em Águas Claras, dois homens assaltaram o supermercado. Eles levaram dinheiro do caixa e fugiram logo após a ação, segundo informações da 3ª Companhia da Polícia Militar (CIPM-Cajazeiras).

Este foi o segundo assalto em menos de um mês na unidade de Águas Claras. No dia 25 de fevereiro, três homens renderam funcionários e levaram dinheiro dos caixas.

Uruguai - De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), no início da noite desta sexta, dois homens armados invadiram o Todo Dia no bairro do Uruguai e levaram todo o dinheiro do caixa, um revólver 38 e dois coletes a prova de bala usados pelos seguranças do local.

