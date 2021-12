Mais 179 aprovados no Reda da Saúde são convocados

Mais 179 aprovados no último Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram convocados. Os nomes dos selecionados foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 7.

No total, foram 53 cirurgiões dentistas, 42 enfermeiros, 37 auxiliares em saúde bucal e 47 técnicos de enfermagem que atuarão na rede de atenção básica da capital baiana.

Por conta das medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da Covid-19, os convocados deverão realizar a comprovação da habilitação técnica e assinatura do contrato por meio de acesso eletrônico.

Os candidatos terão 15 dias corridos - contados a partir do primeiro dia útil após a publicação - para comprovação da habilitação técnica e assinatura do contrato através do site.

adblock ativo