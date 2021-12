Maioria dos motoristas ilegais é reincidente, diz delegada

A Polícia Civil participa do combate aos ilegais por meio da Delegacia do Consumidor (Decon), que integra o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

De acordo com a delegada Emília Blanco, diretora do DCCP, a fiscalização é intensificada nos períodos de maior movimento nos terminais e outros pontos que são denunciados pelo sindicato dos taxistas.

Ela relata que a maioria dos flagrados é reincidente. "São sempre os mesmos, acabam voltando [depois que pagam a multa]. Eles dizem que o alvará é caro, que não podem pagar, mas isso não justifica", diz ela.

As ações são feitas de surpresa. Emília conta que a abordagem ocorre quando o clandestino já está com o passageiro no carro. "É uma forma de provar que estava praticando a ação. Também solicitamos que o passageiro seja ouvido", diz ela.

Sustento

Clandestinos ouvidos por A TARDE argumentam que o alvará "é muito caro" e, por isso, atuam na ilegalidade. "Emprego está difícil. Se quiser voltar para casa com comida, tem que ser assim", disse um deles.

Outro, que atua no terminal de São Joaquim, contou que já foi flagrado em uma operação, mas decidiu voltar, utilizando o mesmo argumento: "É minha forma de sustento, não tenho outra. Tenho que arriscar".

Ao ser questionado se não gostaria de ser regularizado, ele foi direto: "Não. Não vejo problema no meu serviço".

